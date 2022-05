Stiri pe aceeasi tema

- Gazul rusesc este livrat in continuare in Europa, in ciuda termenului stabilit de președintele rus Vladimir Putin pentru rezilierea contractelor daca clienții occidentali nu incep sa plateasca in ruble. Este cea mai puternica amenințare a Moscovei dupa sancțiunile impuse in urma invadarii Ucrainei,…

- Guvernul elvetian a inghetat active rusesti vizate de sanctiuni in valoare de aproximativ 5,75 miliarde de franci (6,17 miliarde de dolari) si este posibil ca aceasta cifra sa creasca, a declarat joi un oficial guvernamental elvetian, transmite Reuters, citata de Agerpres. „Astazi, pentru prima data,…

- Rușii au conturi in valoare de pana la 213 miliarde de dolari in bancile elvețiene, estimeaza asociația industriei financiare a țarii. Sancțiunile impotriva Rusiei ofera ocazia rara de a arunca o privire in seifurile elvețiene, relateaza Reuters . Asociația Bancherilor Elvețieni (SBA) a estimat ca…

- Luni dimineața, monedele europene au coborât la noi minime pe masura ce razboiul din Ucraina escaladeaza, ceea ce îi determina pe traderi sa vânda o parte din cele activele lor cele mai lichide, transmite Bloomberg. Pe pietele din Asia, moneda euro a ajuns la paritate cu…