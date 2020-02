Elton John şi-a pierdut vocea în timpul unui concert, din cauza unei pneumonii. A părăsit scena pe braţe „Tocmai am ramas fara voce. Nu pot sa cant. Trebuie sa plec. Imi pare rau', a spus Elton John, cu ochii in lacrimi, aplecandu-se peste pian. Ulterior, artistul a parasit scena cu ajutorul asistenților sai. Artistul a postat apoi un mesaj pe Instagram, prin care le-a cerut scuze fanilor.„Eram hotarat sa ofer tot ce-i mai bun. Am cantat si cant cu inima, pana cand vocea ma va tine. Sunt dezamagit, profund suparat si imi pare rau. Am dat tot ce-am avut. Multumesc pentru sprijinul extraordinar si pentru dragostea pe care mi-ati aratat-o de-a lungul concertului. Va sunt etern recunoscator”,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Elton John, in varsta de 72 de ani, are probleme de sanatate. Artistul și-a pierdut vocea in timpul unui concert susținut la Auckland, Noua Zeelanda, și a parasit scena. Legendarul cantareț se afla pe scena de aproape doua ore in momentul in ca s-a oprit brusc, in timpul pisei „Daniel”, și s-a aplecat…

- Legendarul cantareț Elton John (72 de ani) s-a intrerupt din cantat in timpul concertului susținut in Auckland, Noua Zeelanda, din cauza ca și-a pierdut vocea, ca urmare a unei prenumonii.Elton John canta de aproximativ doua ore la Auckland, cand, in timpul melodiei Daniel, legendarul artist s-a oprit…

- Lora trece printr-o perioada extrem de grea dupa ce și-a pierdut mama . Artista nu-și poate reveni și nu poate accepta ca cea care i-a dat viața nu-i mai este alaturi. Lora, in varsta de 37 de ani, și-a inmormanatat mama, Mihaela Petrescu, zilele trecute, dupa ce o lunga perioada s-a luptat cu nemilosul…

- Conor McGregor și-a spulberat adversarul la intoarcerea in UFC. Irlandezul de 31 de ani a fost susținut cu infocare de surorile sale. Erin și Aoife nu sunt straine de traiul de lux, dupa cum arata contul lor de Instagram, acolo unde se pozeaza in cele mai interesante ipostaze. Cele doua surori chiar…

- ​Pugilistul britanic Tyson Fury le-a spus fanilor sai, pe contul de Instagram, ca va castiga partida cu americanul Deontay Wilder, campionul mondial al ''greilor'' in versiunea WBC, care va avea loc pe 22 februarie la Las Vegas.

- Dani Amariei este fotograful din Timișoara care a realizat acest proiect de… salt in timp, de 30 de ani, punand pe picioare un demers fotografic pe care l-a lansat acum, la comemorarea zilelor Revoluției din Decembrie 1989. Dani nu este la prima „isprava” de acest fel, a mai facut poze…

- „Vreau sa fac un anunț. Eu sunt ala cu anunțul. Eu anunț cand e cineva gravid, cand se casatorește cineva, cand divorțeaza cineva, eu sunt ala care aduce veștile. Doamnelor și domnilor Amalia este grav... nu, nu, am glumit. Este ultima zi a Amaliei alaturi de noi, pentru ca profesional, ea face un…

- Elton John a dezvaluit ca a fost la un pas de moarte in urma cu doi ani, cand a suferit de cancer la prostata. De asemenea, el a povestit ca s-a imbolnavit in urma unei infecții și a fost nevoit sa invețe sa mearga din nou. Muzicianul britanic in varsta de 72 de ani, a afirmat ca a fost tratat de cancer,…