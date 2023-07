Stiri pe aceeasi tema

- Elton John si-a luat adio de la cariera muzicala. Legenda si-a bucurat fanii din Suedia cu cele mai populare melodii, pentru ultima oara. Turneul de ramas-bun al legendarului Elton John a ajuns aseara la final.

- Elton John a sustinut, sambata seara, la Stockholm, ultimul sau concert, dupa mai bine de jumatate de secol de turnee. „Sa cant pentru voi a fost motivul meu de a trai, iar voi ati fost absolut magnifici”, a spus el in fata unui public numeros. Citește și: Ana Bogdan a intrat in istoria tenisului: meciul…

- Starul rock Elton John a sustinut sambata seara ultimul concert din cariera sa, dupa mai bine de jumatate de secol de turnee. Spectacolul a avut loc la la Stockholm, in fața a aproximativ 30.000 de fani veniti din toate colturile lumii.

- Irakianul care a ars pagini dintr-un Coran in fata celei mai mari moschei din Stockholm miercuri, starnind furia lumii musulmane, a declarat joi ca va face acest lucru din nou peste zece zile, scrie Agerpres.

- Administrația americana considera ca Suedia a indeplinit toate condițiile pentru aderarea la Alianța Nord-Atlantica. Aceasta declarație a fost facuta in cadrul unei ședințe periodice de informare de catre Vedant Patel, adjunctul șefului de cabinet al Departamentului de Stat. Purtatorul de cuvint al…

- Un accident grav s-a produs in parcul de distracții Grona Lund din Stockholm, Suedia, soldandu-se cu moartea unei persoane și mai multe raniți. Potrivit martorilor, unul dintre vagoanele rollercoaster-ului a deraiat de pe șine.Parcul Grona Lund a afișat un banner negru pe site și a confirmat producerea…

- Ministrul de externe suedez, Tobias Billstrom, a declarat, joi, ca a venit timpul ca Turcia si Ungaria sa ratifice cererea Suediei de aderare la NATO, informeaza Reuters. “Ne-am indeplinit toate angajamentele”, a spus Tobias Billstrom, inaintea unei intalniri informale a ministrilor de externe din statele…

- Studiul, publicat de British Journal of Sports Medicine, a fost realizat de cercetatori de la Spitalul Universitar Karolinska din Stockholm, Suedia si a cuprins 4.232 de persoane cu varste peste 60 de ani. Concluzia studiului este ca activitatea in gradina sau pe langa casa reduce semnificativ riscul…