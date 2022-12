Stiri pe aceeasi tema

- Elton John anunța ca parasește Twitter, din cauza schimbarilor despre care spune ca „permit dezinformarea sa infloreasca”. Elton John face aceste comentarii dupa ce Elon Musk a declarat ca va acorda o „amnistie generala” pentru conturile suspendate, potrivit The Guardian. Fii la curent cu…

- Twitter a anuntat ca a incetat sa mai aplice o politica menita sa impiedice raspandirea dezinformarii Covid, in timp ce noul proprietar, Elon Musk - care a intrat anterior in conflict cu oficialii americani cu privire la normele de siguranta in caz de pandemie - continua sa isi refaca politicile de…

- Platforma de socializare Twitter nu va mai lua masuri impotriva dezinformarii privind pandemia de COVID-19, dupa preluarea retelei sociale de catre miliardarul Elon Musk, relateaza marti dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Platforma de socializare Twitter nu va mai lua masuri impotriva dezinformarii privind pandemia de Covid-19, dupa preluarea retelei sociale de catre miliardarul Elon Musk, relateaza marti agenția DPA, citata de Agerpres.

- Intr-un e-mail adresat personalului, proprietarul companiei a spus ca angatii vor fi asteptati la birou cel putin 40 de ore pe saptamana, potrivit Bloomberg. Musk a adaugat ca ”nu exista nicio modalitate de a indulci mesajul” ca incetinirea economiei globale va afecta veniturile din publicitate ale…

- Elon Musk, noul proprietar al Twitter, anunta ca platforma va permite in curand atasare unor texte mai lungi si a precizat ca va da detalii in urmatoarele doua saptamani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Elon Musk, noul proprietar al Twitter, anunta ca platforma va permite in curand atasare unor texte mai lungi si a precizat ca va da detalii in urmatoarele doua saptamani. "Twitter va adauga in curand posibilitatea de a atasa texte mai lungi la tweet-uri, punand capat absurditatii capturilor de ecran",…

- Comisarul UE pentru Piata Interna, Thierry Breton, i-a transmis vineri un avertisment lui Elon Musk, cu privire la preluarea de 44 de miliarde de dolari a Twitter, spunandu-i ca va trebui sa joace dupa reguli, in urma unui tweet al miliardarului potrivit caruia ”Pasarea a fost eliberata”. Musk a…