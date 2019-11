Stiri pe aceeasi tema

- Muzicianul britanic Elton John a dezvaluit ca a fost speriat la gandul ca nu va supravietui pentru a-si vedea copiii crescand si a invatat sa mearga din nou dupa ce a contractat o infectie in urma unei interventii chirurgicale prin care a trecut dupa diagnosticul de cancer de prostata, relateaza luni…

- Muzicianul britanic Elton John va sustine anul viitor 111 concerte in turneul de adio, „Yellow Brick Road”, care urmeaza sa fie incheiat in 2021. potrivit news.ro.Elton John a anuntat miercuri noi date de concert, intre 28 martie si 8 iulie, pentru Canada si Statele Unite. Acestea vor completa…

- Cantaretul britanic Elton John a marturisit ca a urmat cu succes un tratament pentru cancer de prostata in urma cu doi ani, informeaza sambata Press Association. Muzicianul, in varsta de 72 de ani, a...

- Elton John, 72 de ani, a trecut printr-un cosmar in urma cu cateva luni și a fost internat la terapie intensiva dupa ce a contractat o boala care poate pune viața in pericol, iar medicii i-au spus ca mai are doar 24 de ore de trait, scrie antena3.ro. Elton John a facut dezvaluiri șocante in…

- Muzicianul britanic Elton John a povestit ca a fost pe punctul de a muri in 2017, din cauza unei infecții declanșate dupa ce a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru eliminarea cancerului la prostata cu care fusese diagnosticat, potrivit contactmusic.com, informeaza MEDIAFAX.Informația…

- Elton John, in varsta de 72 de ani, a fost diagnosticat cu cancer de prostata in 2017, alegand un tratament chirurgical si nu chimioterapia. Acum, cantarețul a marturisit ca a urmat tratamentul cu succes. In autobiografia intitulata ''Me'' si publicata in foileton de cotidianul Daily Mail, cantaretul…

- In cartea sa autobiografica, Elton John povestește ca Richard Gere și Sylvester Stallone au fost foarte aproape sa se ia la bataie in casa lui din cauza prințesei Diana. Cantarețul britanic scrie ca ”In timp ce lucram la The Lion King, Jeffrey Katzenberg, șeful Disney, a venit in Anglia. David Furnish…