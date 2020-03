Stiri pe aceeasi tema

- Elton John schimba scena traditionala cu sufrageria, urmand sa sustina un concert in interes caritabil. Recitalul va face parte dintr-un concert sustinut in beneficiul celor care lucreaza in sistemul de sanatate american, potrivit Mediafax.Cantaretul pop britanic Elton John va sustine, saptamana…

- SOLIDARITATE… Tot mai mulți vasluieni sunt alaturi de Spitalul Județean de Urgența, in aceste momente critice. Conducerea SJU a ținut sa faca publice, seara trecuta, donațiile oferite de persoanele fizice și juridice din tot județul Vaslui – contul bancar al Asociației Spitalului Județean de Urgența…

- Au fost amplasate in curtea Spitalului Clinic de Boli Infectioase patru containere in care medicii, asistentele si infirmierele isi pot trage sufletul cateva clipe.Pentru a veni in sprijinul personalului medical din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase, cu sprijinul Asociatiei "Daruieste aripi",…

- Cadrele medicale de la Spitalul Clinic Cai Ferate Craiova lanseaza un apel catre toți cei care pot ajuta, in aceasta perioada, cu echipamente de protecție, dar și materiale sanitare. In contextul epidemiei de coronavirus, atenția tuturor se canalizeaza asupra spitalelor de prima linie. Insa și medicii…

- Maurizio Sarri, antrenorul lui Juventus, are parte de protecție suplimentara din partea clubului pe care il antreneaza. Tehnicianul are 60 de ani, antecente medicale și e fumator inrait, ceea ce l-ar incadra in categoria persoanelor de risc, in cazul in care va contacta Coronavirusul. Dupa Daniele…

- Protejarea cadrelor medicale, aflate in prima linie de lupta impotriva noului coronavirus, este unul dintre obiectivele principale ale autoritatilor sanitare din judetul Covasna, a declarat luni, managerul Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, Andras Nagy Robert. Acesta a mentionat ca…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident de munca, persoana cazuta de la inaltime cca. 6m de pe un bloc in constructie. A fost alocat un echipaj de prin ajutor…