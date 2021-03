Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Mihaila a marcat in minutul 90 și a oferit o pasa decisiva in meciul cu Fiorentina, scor 3-3, intr-un meci disputat duminica, in etapa a 26-a din Serie A. Gruparea emiliana a postat, pe pagina de Twitter, un mesaj de susținere pentru fostul atacant al Craiovei, chiar in limba romana.Citește…

- Papa Francisc a emis marti un document prin care introduce in sistemul juridic de la Vatican posiblitatea de reducere a pedepselor pentru buna purtare si pedepse alternative, precum munca in folosul comunitatii pentru cei condamnati, relateaza EFE. Citește și: VIDEO - Simona Halep a fost huiduita…

- Senatul argentinian a votat miercuri, dupa o dezbatere de 12 ore, o lege prin care avortul este legal pana in a 14-a saptamana de sarcina, relateaza El Pais. Legea este una revolutionara pentru America Latina, regiunea unde exista unele dintre cele mai restrictive reguli privind avortul. Ea fusese deja…

- Dupa 12 ore de dezbateri, Parlamentul argentinian a luat decizia ca avortul sa fie permis pana in a 14-a saptamana de sarcina, o lege istorica pentru o țara care are unele dintre cele mai restrictive legi din lume, a informat BBC.Senatorii argentinieni au aprobat legea avortului cu 38 de voturi „pentru”,…

- Papa Francisc anunta un An al Familiei in 2021, consacrat locului familiei in Biserica Catolica si sustinerii cuplurilor in vederea casatoriei si in dificultatile vietii conjugale, in care parohiile si diocezele sunt insarcinate sa acorde o atentie speciala cuplurilor inainte si dupa uniune si sa…