- Fondatorul lui Tesla, SpaceX și acum cel mai bogat om din lume le recomanda celor care-l urmaresc, printr-un tweet simplu și direct, sa foloseasca Signal, o aplicație pentru mesaje ca WhatsApp și Telegram, care folosește încriptare extrema pentru a proteja datele și comunicațiile utilizatorilor.…

- SpaceX, compania aerospatiala a celui mai bogat om al planetei, Elon Musk, a inceput cu bine noul an cu o lansare pe orbita, vineri, a unui satelit de telecomunicatii pentru Turcia, transmite Space.com. O racheta Falcon 9 (70 de metri lungime) a fost lansata cu succes de la Space Launch Complex 40,…

- Elon Musk a rabufnit pe Twitter la adresa Facebook, dupa atacul sangeros asupra Capitolului. Antreprenorul american crede ca Facebook este unul din principalii vinovati, fiind platforma care a inlesnit comunicarea si organizarea celor care au pus la cale atacul. Cel mai bogat om din lume le sugereaza…

- Apple isi continua planurile pentru o tehnologie de automobile autonome, vizand sa produca un vehicul de pasageri incepand din 2024, care ar putea include o tehnologie revolutionara de baterii, au declarat persoane apropiate situatiei, transmite Reuters. Eforturile producatorului de iPhone-uri…

- Comentariile facute de Cook, care nu s-a referit la numele rivalilor Apple, au avut loc in timp ce Facebook si-a intensificat criticile la adresa politicilor Apple. ”Unii oameni privesc Silicon Valley ca pe un monolit. In mod special, pun companiile mari in aceeasi galeata…Unele dintre cele mai mari…

- Indexul Miliardarilor Bloomberg este unul dintre cele mai importante și mai exacte topuri ale celor mai bogați oameni ai lumii. In loc sa masoare averea practica deținuta de cineva anume, specialiștii de la Blommberg calculeaza valoarea neta a unei persoane, in funcție de proprietațile deținute, investițiile…

- Elon Musk, fondatorul companiei de explorare spatiala SpaceX si CEO al companiei Tesla l-a asigurat pe temerarul francez Philippe Croizon, care are si mainile si picioarele amputate, ca va zbura intr-o buna zi cu nava spatiala Starship, relateaza Huffington Post, citat de News.ro.Philippe Croizon a…

- În cadrul primului zbor de rutina dintr-o serie lunga, dupa cum spera Administratia Nationala americana pentru Aeronautica si Spatiu (NASA), SpaceX va lansa duminica noapte, din Statele Unite, patru astronauti catre Statia Spatiala Internationala (ISS), o misiune ce marcheaza pierderea monopolului…