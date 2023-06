Elon Musk vrea să facă afaceri în Mongolia. Care este miza Prim-ministrul Mongoliei Luvsannamsrai Oyun-Erdene si CEO-ul Tesla Elon Musk au discutat despre posibila extindere a afacerilor sale si investitii in tara asiatica, in cadrul unei intalniri virtuale care a avut loc luni, relateaza CNBC. „Au discutat despre posibilitatea de a primi Tesla in Mongolia, pentru fabrica sa de baterii pentru vehicule electrice, valorificand disponibilitatea larga a tarii a elementelor de cupru si pamanturi rare, care sunt componente esentiale ale bateriilor masinilor electrice”, potrivit unui comunicat emis in numele guvernului mongol. Mongolia este bogata in minerale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

