Stiri pe aceeasi tema

- Tesla rechema peste un milion de mașini din cauza unei probleme cu geamurile sale automate, potrivit Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului pe Autostrazi (NHTSA).Producatorul auto va actualiza soft-ul de inchidere a geamurilor laterale la aproape 1,1 milioane de vehicule din Statele Unite,…

- Tesla rechema peste un milion de mașini din cauza unei probleme cu geamurile sale automate, potrivit Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului pe Autostrazi (NHTSA).Producatorul auto va actualiza soft-ul de inchidere a geamurilor laterale la aproape 1,1 milioane de vehicule din Statele Unite,…

- Compania Tesla condusa de Elon Musk are planuri ambițioase de a utiliza mii de roboți umanoizi, cunoscuți sub numele de Tesla Bot sau Optimus, in fabricile sale, extinzandu-se in cele din urma la milioane in intreaga lume.

- Compania Tesla este data in judecata de șoferi care o acuza ca a promovat in mod fals sistemele Autopilot și Full Self-Driving, care ar oferi un control automat al mașinilor produse de compania lui Elon Musk. Plangerea ii acuza pe Tesla și Musk ca, incepand din 2016, au facut publicitate inșelatoare…

- De la 1 septembrie, motociclistii platesc parcarea la Paris. Primarul capitalei franceze, și-a motivat decizia prin faptul ca astfel se va reduce poluarea. Motocicletele electrice sunt scutite de la plata parcarii.

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit marți asupra unui plan coordonat de reducere a consumului de gaze pentru a-și diminua dependența de Rusia, dupa o noua scadere drastica a livrarilor rusești, a anunțat președinția ceha a Consiliului UE. „Nu a fost o misiune imposibila! Miniștrii (energiei)…

- Twitter elimina peste 1 milion de conturi de spam in fiecare zi, au declarat joi directorii companiei in cadrul unei ședințe de informare, consolidandu-și astfel eforturile de a lupta impotriva roboților automatizați. Briefingul are loc in contextul in care miliardarul Elon Musk a amenințat ca va opri…