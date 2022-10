Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta, Peiter Zatko, un hacker faimos cunoscut sub numele de ”Mudge”, a spus in plangerea sa ca Twitter a dat prioritate cresterii numarului utilizatorilor in detrimentul reducerii spamului si a sustinut in mod fals ca are un plan de securitate solid. Daca acuzatia este adevarata, atunci…

- Musk a cerut informatii de la informatorul Peiter Zatko in principal despre modul in care Twitter masoara conturile de spam. Musk a spus ca renunta la acordul sau pentru preluarea companiei, deoarece Twitter i-a indus in eroare pe el si autoritatile de reglementare cu privire la numarul real de conturi…

- Elon Musk trebuie sa primeasca din partea Twitter documente deținute de un fost director al companiei, esentiale in calcularea conturilor false de pe platforma, potrivit unui unei hotarari judecatoresti.Conturile bot si spam de pe Twitter au devenit o problema centrala in lupta legala care…

- Twitter a fost obligata printr-o hotarare judecatoreasca sa-i ofere lui Elon Musk documente de la un fost director al companiei, despre care Musk a spus ca sunt esentiale in calcularea conturilor false de pe platforma, transmite Reuters, citata de News.ro. Conturile bot si spam de pe Twitter au devenit…

- Conturile bot si spam de pe Twitter au devenit o problema centrala in lupta legala care va stabili daca Musk, care este directorul general al producatorului de vehicule electrice Tesla, trebuie sa finalizeze achizitia companiei de social media, in valoare de 44 de miliarde de dolari. Twitter a primit…

- ​Twitter l-a dat in judecata pe Elon Musk intr-un tribunal din statul american Delaware pe tema retragerii miliardarului din ințelegerea pe care tot el o semnase, pentru a cumpara rețeaua sociala, cu 44 miliarde dolari.

- Twitter a angajat firma de avocatura Wachtell, Lipton, Rosen & Katz din SUA, in timp ce se pregateste sa-l dea in judecata pe Elon Musk si sa-l forteze sa finalizeze achizitia de 44 de miliarde de dolari a companiei de social media, potrivit unor persoane familiare cu chestiunea, transmite Reuters.…

- Musk, directorul general al Tesla, si-a reziliat vineri contractul, declarand ca Twitter nu a furnizat informatii despre conturile false de pe platforma, dupa care presedintele Twitter, Bret Taylor, a promis o lupta legala. Twitter intentioneaza sa depuna o actiune in justitie la inceputul acestei saptamani…