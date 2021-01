Stiri pe aceeasi tema

- Compania SpaceX a antreprenorului Elon Musk a lansat duminica 143 de sateliți, un record peentru o singura misiune, potrivit companiei, citata de Reuters, potrivit Mediafax. Racheta Falcon 9 a decolat la ora 10 dimineața de la Complexul Cape Canaveral din Florida și a zburat spre sud de-a lungul coastei…

- Un nou record mondial a fost stabilit de SpaceX, compania lui Elon Musk. Este vorba de cel mai mare numar de sateliți trimiși vreodata in spațiu cu o singura racheta. Nu mai puțin de 143 de sateliți, de diverse forme și marimi, au ajuns pe orbita cu o racheta Flacon 9 lansata din Florida, scrie digi24.ro…

- Compania SpaceX a stabilit, duminica, un nou record mondial al numarului de sateliti trimisi pe orbita cu o singura racheta, relateaza BBC, potrivit news.ro. O racheta Falcon a SpaceX, lansata din Florida, a dus pe orbita 143 de sateliti, de diferite dimensiuni, cu 39 mai multi decat plasase…

- Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, incepe sa testeze in Marea Britanie proiectul Starlink, care va furniza internet de mare viteza in intreaga lume. Starlink, proiect dedicat accesului global la internet in banda larga, a inceput sa fie testat in zonele rurale din Marea Britanie dupa ce a primit…

- A fost stabilit un nou record mondial, confirmat oficial de Guiness drept „Cel mai rapid timp pentru impinsul unui autoturism pe o distanța de 1,6 km”. Aceasta performanța a fost atinsa de catre Jussi Kallioniemi, cu ajutorul anvelopelor de iarna Nokian Hakkapeliitta R3 SUV, care se remarca printr-o…

- Lansarea cu intarziere a noilor telefoane 5G de catre Apple Inc a dus la cel mai sever declin trimestrial al vanzarilor de iPhone-uri din ultimii doi ani, iar actiunile au scazut cu peste 5% joi, ceea ce a sters 100 miliarde dolari din capitalizarea sa bursiera, scrie Reuters. Din 2013, Apple a livrat…