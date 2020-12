Stiri pe aceeasi tema

- Tesla majoreaza prețurile pentru Model S in Europa, dupa ce țarile UE au introdus unele dintre cele mai mari stimulente din lume pentru achiziția de mașini electrice Tesla a majorat preturile pentru sedanul Model S in Europa, procentajul variind in diverse tari, arata datele publicate pe site-ul producatorului…

- Producatorul american de automobile electrice Tesla intentioneaza sa se extinda in Europa prin intrarea pe piata automobilelor de serie cu un automobil compact, a declarat marti directorul general Elon Musk, transmite Reuters potrivit news.ro. ”Posibil, pentru Europa, cred ca ar fi justificat…

- Indicele pan-european STOXX 600 a urcat cu 0,8%, la cel mai ridicat nivel atins la inchidere de la sfarsitul lunii februarie, sustinut de cresterile puternice ale titlurilor din sectorul petrolului si gazelor. Aceste titluri se indreapta spre cea mai buna evolutie lunara consemnata vreodata, in timp…

- Efectul atacurilor teroriste: Angela Merkel si Emmanuel Macron cer o reforma urgenta a sistemului de frontiere deschise al spatiului Schenge, potrivit Reuters.Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca este urgent ca Europa sa reformeze sistemenul de frontiera deschisa al spatiul Schengen…

- Tesla a susținut inițial ca producția de la uzina din China va fi destinata in intregime pieței locale, insa constructorul american a inceput deja sa-și schimbe radical strategia in aceasta privința. Ca urmare a cererii majore pentru Model 3 din partea clienților europeni, Tesla a inceput in aceasta…

- Republica Ceha a inregistrat marti 8.325 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, a doua cea mai mare valoare a acestui indicator de la inceputul pandemiei cauzate de noul coronavirus, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii ceh, potrivit Reuters, citata de Agerpres.Cehia, ce are o populatie…

- De la excedent, la indatorare masiva. Cea mai mare economie a Europei se impumuta și in 2021, pentru a se redresa dupa pandemie Economia germana se redreseaza in urma socului provocat de de pandemie si va atinge nivelul de dinaintea crizei cel mai tarziu la inceputul lui 2022, a declarat pentru Reuters…