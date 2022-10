Elon Musk s-a răzgândit şi va cumpăra Twitter la preţul original La doar o zi dupa ce a postat tweet-uri care pareau pro-Rusia, Elon Musk anunta o revenire la oferta initiala de achizitionare Twitter. E vorba despre suma de 44 de miliarde de dolari care circula in primavara lui 2022. Asta dupa ce Twitter si Musk s-au judecat luni bne. In acest moment inca e pe rol un proces intentat de Twitter lu Elon Musk, fortandu-l sa realizeze achizitia la care s-a inhamat. Daca miliardarul continua sa refuze, putea fi fortat de catre un judecator sa plateasca miliarde de dolari in compensare. Totul incepea prin martie, cand Musk dezvaluia ca este cel mai mare actionar… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

