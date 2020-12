Stiri pe aceeasi tema

- Tesla a taiat o padure de pini pentru a construi prima sa fabrica din Europa la Brandenburg, in Germania, dar lucrarile au fost suspendate de o autoritate de mediu din aceasta tara si nu vor putea fi reluate pana cand compania americana nu va dovedi ca lucrarile sale nu afecteaza serpii si soparlele…

- Musk a confirmat mutarea in timpul unui interviu acordat redactorului sef al Wall Street Journal, Matt Murray. ”Cele doua lucruri importante pe care le voi face sunt dezvoltarea Starship in sudul Texasului...iar apoi noua mare fabrica din SUA a Tesla”, a declarat seful Tesla, in varsta de 49 de ani.…

- Mai multi prieteni si asociati ai miliardarului Elon Musk au scpus ca directorul general al Tesla intentioneaza sa se mute in Texas, asta in conditiile in care acesta si-a scos la vanzare casele din California, in acest an, in perioada in care a intrat in conflict cu autoritatile statului din cauza…

- Elon Musk ii avertizeaza pe angajatii Tesla sa tina sub control cheltuielile, deși capitalizarea companiei a ajuns la un maxim istoric: ”Actiunile noastre se vor prabusi ca un sufleu lovit de un baros!” Elon Musk i-a avertizat pe angajatii Tesla ca trebuie sa tina sub control cheltuielile…

- Elon Musk i-a avertizat pe angajatii Tesla ca trebuie sa tina sub control cheltuielile pentru a obtine in continuare profit trimestrial, chiar daca actiunile sunt tranzactionate la maxime istorice inaintea includerii companiei in indicele S&P 500, relateaza CNBC, potrivit news.ro. Tesla…

- Tesla a inceput in acest an sa cheltuie, printre altele, pentru construirea unei fabrici noi in apropiere de Austin, Texas, si a unei alteia langa Berlin. Compania a inceput sa renoveze unitatile sale de vopsitorie care fac parte din fabrica sa de asamblare din Fremont, California. ”Investitorii ne…

- Indexul Miliardarilor Bloomberg este unul dintre cele mai importante și mai exacte topuri ale celor mai bogați oameni ai lumii. In loc sa masoare averea practica deținuta de cineva anume, specialiștii de la Blommberg calculeaza valoarea neta a unei persoane, in funcție de proprietațile deținute, investițiile…

- Tesla anuntase deja ca in trimestrul al treilea a livrat 139.300 de vehicule, un volum care reprezinta un nou record pentru companie. Veniturile obtinute din productia de automobile sunt de 7,7 miliarde de dolari, reprezentand 91% din veniturile totale consemnate in trimestrul analizat. Marja bruta…