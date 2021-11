CEO-ul Tesla și SpaceX Elon Musk are o istorie îndelungata de postari controversate pe Twitter pe care a continuat-o weekendul acesta printr-o noua disputa, de data aceasta cu senatorul american Bernie Sanders, relateaza Business Insider.



Musk a raspuns unui tweet al senatorului Sanders, un socialist democrat autoproclamat, în care acesta cerea ca americanii foarte bogați sa își achite &"cota parte corecta&" de taxe.



&"Tot uit ca ești în viața&", i-a scris miliardarul legiuitorului american.





I keep forgetting that you’re still alive

—…