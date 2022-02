Elon Musk promite un zbor orbital „în acest an” pentru mega-racheta Starship Elon Musk, CEO-ul companiei SpaceX, a prezentat joi seara cele mai recente progrese tehnice ale rachetei gigantice Starship, ce ar trebui sa ajunga in spatiu pentru prima data „in acest an”, potrivit declaratiilor facute de miliardarul sud-african, care nu a dezvaluit insa noile proiecte din cadrul misiunii si nici data la care va avea loc acel prim zbor orbital, informeaza AFP, citata de Agerpres. Celebrul antreprenor a facut aceste declaratii la o baza spatiala a companiei SpaceX, denumita Starbase si situata in Boca Chica, o localitate din sudul extrem al statului american Texas. In acea baza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

