- Miliardarul Elon Musk, CEO-ul Starlink, promite sambata pe reteaua sa de socializare X sa furnizeze o conexiune la Internet ”tuturor organizatiilor umanitare recunoscute international” acces la Internet prin satelit Starlink. Interpelat de peste trei milioane de mesaje postate pe X prin hashtagul #StarlinkForGaza,…

- Romania este preocupata de razboiul din Israel si este „atenta” la pierderile de vieti omenesti, dar in acelasi timp va continua sa ajute Ucraina „intr-o forma multidimensionala”, a afirmat, ieri, la Arad, ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar. Prezent in vizita in municipiul Arad, ministrul a…

- Premierul a anunțat ca sunt discuții cu autoritațile implicate in conflict pentru a scoate romanii din Fașia Gaza și orașele apropiate de acest teritoriu controlat de teroriști.In același timp cu Marcel Ciolacu la Tel Aviv se va afla și cancelarul german Olaf Scholz.Vizita in Israel vine vine inainte…

- Orice incercare a Israelului de a ocupa din nou Fasia Gaza ar fi o ”greseala grava”, a afirmat presedintele SUA, Joe Biden, in cadrul unui interviu difuzat duminica, 15 octombrie, intr-un moment in care trupele israeliene se pregatesc pentru o probabila ofensiva terestra impotriva Hamas, noteaza Agerpres.…

- Razboiul din Israel, unde luptatorii Hamas au facut prapad, mai ales, in randul civililor, ar fi, de fapt, un preambul pentru ceva mult mai groaznic, pe „Batranul Continent”. Elon Musk, proprietarul X (ex-Twitter), considera ca se apropie nori negri deaspra Europei. Razboi civil in Europa? Razboaiele…

- Ministerul Apararii Naționale are disponibila o suma de circa 5 milioane euro pentru achiziționarea de servicii de furnizare internet prin satelit și echipamente aferente de la Starlink sau „echivalent”. Cea care realizeaza achiziția este UM 02638, iar contractul cu o valoare de 25 de milioane lei se…

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a cerut luni incetarea razboiului „irational" din Ucraina, indemnand ca viitoarele discutii de pace planificate in Orientul Mijlociu sa includa reprezentanti atat ai Ucrainei, cat si Rusiei.