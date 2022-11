Stiri pe aceeasi tema

- Unul din cei mai bogați oameni ai planetei, Elon Musk, a șocat recent lumea prin achiziția Twitter. Dar, asta nu este tot. Recent miliardarul s-a lansat in a face anumite profeții despre viitor, spunand ce se va intampla pana in 2030. Mulți sunt de parere ca profețiile lui Elon Musk care pot schimba…

- Elon Musk: Cred ca toate mașinile care se vor produce peste zece ani vor fi autonome. Aproape toate. Va fi o raritate sa gasești o mașina ca cele de astazi.Realizator TV: Complet autonome? Musk: Complet autonome.Realizator TV: Deci nimeni nu va mai atinge volanul? In caz ca va mai exista unul?Musk:…

- Tesla a inchis ceea ce fusese showroom-ul sau emblematic din China, in timp ce compania iși ajusteaza strategia de vanzari și servicii pe cea de-a doua piața a sa pentru mașinile electrice. Tesla a inchis showroom-ul din Parkview Green din Beijing, un centru comercial de lux din centrul orașului,…

- Compania SpaceX intenționeaza sa ceara administrației americane o derogare de la sancțiunile impotriva Iranului pentru a oferi servicii de internet in aceasta țara prin intermediul constelației sale de sateliți Starlink, a anunțat luni fondatorul copaniei și patronul Tesla, Elon Musk. Raspunzand la…

- Lumea trebuie sa continue sa extraga petrol și gaze pentru a susține civilizația, in timp ce continua sa dezvolte surse sustenabile de energie, le-a spus luni fondatorul Tesla, Elon Musk, reporterilor de la o conferința din Norvegia, transmite Noi.md cu referire la digi24.ro. „Realist cred ca trebuie…

- Miliardarul american Elon Musk, care detine SpaceX si Tesla, a declarat ca intentioneaza sa achizitioneze clubul englez de fotbal Manchester United. Musk a postat marti anuntul respectiv pe Twitter. „In plus, cumpar Manchester United, nu-mi multumi”, a scris omul de afaceri, fara a oferi alte detalii.…