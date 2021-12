Elon Musk le-a transmis angajaților că SpaceX ar putea risca să intre în faliment Elon Musk nu este mulțumit de progesul pe care SpaceX l-a facut pentru dezvoltarea motoarelor Raptor care alimenteaza racheta sa Starship. El a transmis angajaților ca aceasta criza reprezinta un risc de faliment, scrie CNBC. „Criza de producției a motoarelor Raptor este mult mai grava decat parea acum cateva saptamani. Ne confruntam cu un risc real de faliment daca anul viitor nu vom putea asigura un ritm al zborurilor Starship de cel puțin unul la doua saptamani”, a scris Musk in e-mailul trimis angajaților. Starship este o racheta masiva de urmatoarea generație pe care SpaceX o dezvolta pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

