- Ca urmare a unor modificari care au intrat in vigoare de la data de 2 mai, indicele de sustenabilitate S&P 500 ESG a eliminat si alte companii precum Delta Air Lines si Chevron Corp dar a adaugat reteaua sociala Twitter Inc si compania de rafinare Phillips 66. Un director din cadrul S&P Dow Jones Indices…

- Omul de afaceri a scris pe Twitter ca așteapta mai intai sa vada daca conturile false de pe platforma sociala reprezinta intr-adevar mai puțin de 5% din totalul utilizatorilor, așa cum a estimat compania, scrie Reuters.Elon Musk a anunțat vineri in mod neașteptat ca oferta sa de 44 de miliarde de dolari…

- Directorul general de la Tesla Inc, Elon Musk, a vandut actiuni in valoare de 8,5 miliarde de dolari la constructorul american de automobile electrice, arata documentele remise autoritatilor de reglementare, tranzactii care cel mai probabil sunt destinate sa il ajute pe Musk sa poata finanta preluarea…

- Directorul general de la Tesla Inc, Elon Musk, a acumulat o participatie de 9,2% la platforma de socializare Twitter, o dezvaluire care a provocat cresterea cu 26% a pretului actiunilor Twitter, informeaza Reuters.

- Tesla Inc a raportat livrari record de vehicule electrice, in primul trimestru din 2022, in linie cu estimarile analistilor, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . In schimb, producatorul auto cu cea mai mare capitalizare bursiera a avertizat ca in perioada ianuarie-martie 2022 productia a scazut…