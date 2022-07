Un judecator de la o curte specializata in dreptul afacerilor, din statul Delaware, in estul Statelor Unite, urmeaza sa stabileasca astfel daca multimiliardarul poate sau nu sa rupa acordul de achizitie, care prevede despagubiri in valoare de un miliard de dolari in cazul unei ruperi a acordului. ”Strategia iesirii lui Elon Musk este un model de ipocrizie” si ”un model de rea-credinta”, acuza avocatii platformei, care par hotarati sa lupte. ”Dupa ce a montat un intreg spactacol pentru a face din Twitter o tinta si dupa ce a propus si apoi a semnat un acord de fuziune, Musk lasa impresia ca ar…