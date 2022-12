Musk, care a achizitionat compania pentru 44 de miliarde de dolari in octombrie, a declarat anterior ca pozitia sa de CEO va fi temporara. Musk a spus in instanta, in noiembrie: ”Ma astept sa-mi reduc timpul la Twitter si sa gasesc in timp pe altcineva care sa conduca Twitter”. Cu toate acestea, duminica, el a scris intr-un tweet ca ”nu exista niciun succesor”. ”Intrebarea nu este gasirea unui CEO, intrebarea este gasirea unui CEO care sa poata mentine Twitter in viata”, a scris el. Miliardarul a postat duminica un sondaj informal in care i-a intreabat pe utilizatorii Twitter daca ar trebui sa…