Se inchide traficul pe A2, sensul Constanta – Bucuresti

CNAIR anunta ca, in noaptea de luni spre marti, in intervalul 22.00 05.00, se inchide traficul pe A2, sensul Constanta ndash; Bucuresti Calea II , pentru lucrari la Centura Bucuresti."Pentru continuarea lucrarilor la pasajul care supratraverseaza A2 in zona km 13 330, se inchide traficul… [citeste mai departe]