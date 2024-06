Partidul de centru-dreapta GERB este pe primul loc dupa alegerile parlamentare anticipate desfașurate duminica in Bulgaria in paralel cu cele europarlamentare, potrivit unui sondaj la iesirea de la urne, dar va trebui sa gaseasca parteneri de coalitie pentru a forma un guvern, relateaza agenția de presa Reuters, preluata de news.ro.Un sondaj realizat de Alpha Research arata ca GERB a obtinut 26,2% din voturi, in timp ce partidul reformist Continuam Schimbarea (PP) este pe locul al doilea, cu 15,7% din voturi.Partidul ultranationalist Renasterea ar urma sa se claseze pe locul al treilea, cu 14,5%…