Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Tesla Inc, Elon Musk, a scris pe Twitter ca anul acesta va plati impozite de peste 11 miliarde de dolari.Saptamana trecuta, Elizabeth Warren, senator american din partea Partidului Democrat, a scris pe Twitter ca Musk ar trebui sa plateasca taxe si sa inceteze "sa se considere…

- Elon Musk, cea mai bogata persoana din lume si director executiv al Tesla Inc., a declarat pe Twitter ca va plati mai mult de 11 miliarde de dolari in impozite in acest an, o suma care ar putea constitui o plata record catre Serviciul Fiscal al SUA. Dupa ce Musk a fost ales „Personalitatea Anului" de…

- In afara de Tesla, Elon Musk este CEO-ul societatii de explorare SpaceX, pe care a infiintat-o in 2002. Cu o zi inainte de postarea acestui tweet, cel mai bogat om din lume a vandut peste 934.000 de actuni Tesla, potrivit unor documente depuse la autoritatea de reglementare a bursei americane, SEC.…

- ELon Musk a vandut in ultimele zile actiuni pe care le detine la Tesla in valoare de 5 miliarde de dolari, gestul sau survenind la scurt timp dupa ce si-a interogat fanii pe Twitter daca ar trebui sau nu sa vanda actiuni.

- Fan Bitcoin ( BTC ), CEO-ul Tesla și cel mai bogat om din lume, Elon Musk, spune ca va vinde 10% din acțiunile Tesla (TSLA) – daca Twitter ii spune. Intr-un sondaj pe Twitter pe 6 noiembrie, Elon Musk a intrat in dezbaterea privind politica fiscala a Statelor Unite, oferindu-se sa o testeze…

- Intrebarea ii aparține chiar mogului Tesla, Elon Musk, care i-a chestionat pe cei 62 de milioane de admiratori ai lui de pe Twitter daca ar trebui sa vanda 10% din actiunile pe care le detine in compania Tesla, promițand ca le va respecta decizia. Controversatul patron al producatorului de automobile…

- Patronul Tesla pare ca are o noua propunere din partea democratilor, care ar dori sa-i taxeze mai mult pe cei superbogati, in general taxati doar la vanzare actiunilor lor. „S-a vorbit mult in ultima periaoda de castigurile nerealizate ca instrument de evitare a taxelor, propun deci sa vand 10% din…

- Averea lui Elon Musk, fondatorul Tesla, se ridica la 222 de miliarde de dolari, cu un plus de 10,6 miliarde de dolari dupa ce o vanzare secundara de acțiuni de catre investitori, anunțata saptamana trecuta, care a evaluat SpaceX la peste 100 de miliarde de dolari, potrivit CNBC, scrie Mediafax.…