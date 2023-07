“Si, in curand, ne vom lua adio de la brandul Twitter si, treptat, de la toate pasarelele”, a scris Musk pe Twitter intr-un mesaj postat in primele ore ale diminetii de duminica, relateaza Reuters. Intr-o postare facuta la ora 00:06 a.m. (ora Americii, adica 7:06, ora Romaniei), miliardarul a adaugat: “Daca un oarecare logo, suficient de bun, va fi postat in aceasta seara, vom face ca (acesta) sa intre in functiune in intreaga lume, maine”. Musk a postat o imagine cu un “X” care palpaie, iar mai tarziu, in cadrul unei discutii audio pe Twitter Spaces, a raspuns “Da” atunci cand a fost intrebat…