Proprietarul Twitter, Elon Musk, a anunțat duminica, 23 iulie, ca vrea schimbe logoul platformei online, reprezentat de o pasare albastra, precizand ca „in curand ne vom lua adio de la marca Twitter și, treptat, de la toate pasarile”, relateaza CNN și Reuters.Intr-o serie de mesaje pe Twitter, miliardarul american a precizat ca „daca un logo X suficient de bun este postat in aceasta seara, vom face ca (acesta) sa intre in funcțiune in intreaga lume maine”.And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023 If a good enough X logo…