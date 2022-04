Stiri pe aceeasi tema

Elon Musk a vandut actiuni Tesla Inc. in valoare de aproximativ 4 miliarde de dolari, dupa ce a incheiat un acord de succes de 44 de miliarde de dolari pentru a cumpara Twitter Inc, scrie Bloomberg preluat de mediafax.

Elon Musk a incheiat luni un acord de cumparare a Twitter pentru 44 de miliarde de dolari, in numerar, intr-o tranzactie care va transfera controlul asupra platformei de socializare populata de milioane de utilizatori si lideri globali catre cel mai bogat om din lume, transmite Reuters.

Twitter ar putea deveni mai receptiva la oferta de preluare facuta de Elon Musk, dupa ce miliardarul a dezvaluit ca si-a asigurat o finantare de 46,5 miliarde de dolari, a informat duminica The Wall Street Journal (WSJ), transmite CNBC.

Elon Musk, cel mai bogat om din lume, s-a oferit sa cumpere grupul de social media Twitter pentru 41 de miliarde de dolari, la cateva zile dupa ce miliardarul a refuzat un loc in boardul companiei, scrie agentia de stiri Reuters.

Bahamas a identificat active de 1,6 miliarde de dolari in sistemul sau financiar legate de entitati rusesti sanctionate de natiunile occidentale, a declarat ministrul de stat din Bahamas pentru afaceri juridice, in Parlament, transmite Reuters, conform news.ro.

Pe masura ce se apropie termenul limita de 28 martie pana la care operatorii aerieni rusi ar trebui sa returneze peste 400 de avioane inchiriate, in valoare de aproape 10 miliarde de dolari, firmele straine de inchirieri se tem ca nu le vor mai recupera, relateaza Reuters.

Bancile elvetiene au in conturile lor active rusesti in valoare de pana la 213 de miliarde de dolari, a estimat joi Asociatia bancherilor elvetieni, transmite Reuters.

Directorul general al Tesla, Elon Musk, a donat intre 19 noiembrie si 29 noiembrie 2021 un total de 5.044.000 de actiuni ale companiei, in valoare de 5,74 de miliarde de dolari, unei organizatii de caritate, potrivit unei declaratii depuse la Comisia de Valori Mobiliare din SUA ( SEC), transmite