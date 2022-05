Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, furtuni violente au facut prapad in mai multe departamente din Franța. In localitatea Chateauroux din Indre, bucați mari de gheața, de 7-8 centimetri, au distrus tot ce au intalnit in cale.

- Romania a exprimat „fara rezerve sau condiții” sprijinul pentru aderarea rapida a Finlandei și Suediei la NATO daca cele doua state vor depune, formal, cereri de aderare, a anunțat ministrul de Externe Bogdan Aurescu. Aurescu a facut acest anunț sambata, in prima zi a reuniunii informale a miniștrilor…

- RR Auction, casa de licitatie din Boston, a vandut o minge de baseball semnata de Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, cu nu mai puțin de 50.000 de dolari. O parte din venituri vor fi donate ucrainenilor care și-au parasit țara din cauza razboiului, informeaza Noi.md cu referire la sport.hotnews.ro.…

- CEO-ul Tesla si SpaceX Elon Musk anunta vineri, intr-un tweet, ca ”acordul (achizitionarii Twitter) este temporar suspendat” si creeaza panica pe Wall Street, informeaza News.ro . Antreprenorul anunta ca asteapta rezultatul unui audit potrivit caruia conturi false reprezinta mai putin de 5% dintre utilizatorii…

- CEO-ul Tesla si SpaceX Elon Musk anunta vineri, intr-un tweet, ca ”acordul (achizitionarii Twitter) este temporar suspendat” si creeaza panica pe Wall Street, relateaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Carlo Ancelotti nu e va putea baza pe unul dintre cei mai importanți oameni la returul semifinalei Ligii Campionilor cu Manchester City de pe „Santiago Bernabeu”. Real Madrid - Manchester City este programat miercuri, 4 mai de la 22:00. Partida va fi LiiveTEXT pe GSP.ro Dupa infrangerea din tur, scor…

- Suma uriașa de bani pierduta in Penitenciarul Aiud a fost revendicata. Un barbat și-a luat banii inapoi Suma uriașa de bani pierduta in urma cu aproape doua saptamani in zona de acces a Penitenciarului Aiud a fost recuperata. Banii, 27.400 de euro au fost descoperiți de trei polițiști de penitenciar,…

- In cazul in care Rusia va ataca vreun stat membru al Aliantei Nord-Atlantice, Statele Unite vor lansa in mod direct o riposta militara aliata, avertizeaza presedintele SUA, Joseph Biden, care da adigurari ca obligatiile prevazute in Articolul 5 al Tratatului NATO vor fi respectate. „Daca ar invada tari…