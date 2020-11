Elon Musk a fost infectat cu noul coronavirus. Ce simptome are

Stiri pe aceeasi tema

- Victor Pițurca s-a infectat cu coronavirus, deși fostul selecționer al echipei naționale a fost foarte strict in ceea ce privește respectarea masurilor anti-Covid. In luna aprilie, el spunea ca fiecare persoana care intra in locuința sa trebuie sa se testeze mai intai pentru Covid-19. In varsta de 64…

- Doctorul Simona Carniciu, medic specialist in diabet, nutritie si boli metabolice, sustine ca noul coronavirus "stoarce viața din unii cum nu am mai vazut". Medicul a relatat pe Facebook cum s-a infectat unul din parinti si face apel la oameni sa respecte cele trei masuri anti-COVID: purtarea mastii,…

- Rezultatele testelor pentru COVID-19 ar trebui date in cel mult 24 de ore de la efectuarea lor, pentru a permite o urmarire realista a posibililor contacti, a afirmat vineri Comisia Europeana. “Testarea tuturor cazurilor din randul populatiei cu simptome compatibile cu COVID-19, inclusiv simptome usoare,…

- "Testarea tuturor cazurilor din randul populatiei cu simptome compatibile cu COVID-19, inclusiv simptome usoare, trebuie sa fie o prioritate. Pentru a realiza acest lucru, populatia trebuie sa aiba acces lesne la testare si sa fie incurajata sa se testeze imediat atunci cand simptomele compatibile…

- "Cainele moare de drum lung și prostul de grija altuia! Am primit rezultatul testului si NU sunt infectat cu noul coronavirus. Multe publicații s-au grabit sa puna diagnostic inaintea medicilor. (...) Așadar nu sunt infectat cu COVID-19, nu am pus in pericol nicio persoana cu care m-am intalnit in…

- Toți membrii delegației Echipei Naționale a Moldovei au primit in jurul orei 15:00 rezultatul testului Covid-19. Și in cazul tuturor acesta este negativ, anunța Federația Moldoveneasca de Fotbal.

- Mii de suedezi au primit rezultate gresite dupa ce au fost testate pentru COVID-19, au anuntat marti autoritatile medicale in cadrul unei conferinte de presa, relateaza dpa. Toate cele 3.700 de persoane testate au primit un rezultat pozitiv desi nu erau infectate cu noul coronavirus, afectand statisticile…

- E haos total in sistemul sanitar din Romania, unde romanii care se testeaza de coronavirus sunt obligați sa aștepte rezultatele chiar și o saptamana intreaga.In Dolj, aproximativ 200 de cazuri au fost inregistrate numai in doua camine de batrani, in ultimele saptamani. Anchetele epidemiologice…