- Miliardarul Elon Musk este cea mai bogata persoana din lume. În calitate de CEO al companiilor SpaceX, Tesla și firmei de neurotehnologie Neuralink, precum și de fondator al The Boring Company, care construiește tuneluri, Musk are multe de gestionat în fiecare zi, comenteaza CNBC. „Lucrez…

- Autor: Stelian ȚURLEA „Povestea incercarilor lor dramatice de a depași granițele spațiului este una neverosimila, incarcata cu riscuri și aventuri extreme, numarand, intre altele, o prabușire pentru care un pilot de ancercare a platit cu viața, explozia unei rachete și suspiciuni de sabotaj.” Mai toata…

- Elon Musk a dezvaluit pe Twitter ca a incercat sa vanda Tesla catre Apple "in perioada grea din timpul dezvoltarii Model 3", dar CEO-ul Tim Cook a refuzat sa se intalneasca cu el, informeaza CNN.

- Antreprenorul american Elon Musk s-a mutat din Los Angeles in Texas pentru a fi mai aproape de baza de lansare a SpaceX, companie cu sediul central in Hawthorne, California, si de o noua fabrica pentru masini electrice Tesla, al carei sediu principal este de asemenea in California. Ambele companii sunt…