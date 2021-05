Elliot Page nu se mai ferește sa vorbeasca despre identitatea sa sexuala. Actrița care a devenit barbat a pozat la bustul gol si a postat imaginea pe retelele de socializare. La cinci luni dupa ce a anunțat ca este transgender, Elliot Page le-a aratat fanilor de pe Instagram noua infațișare.... The post Elliot Page a pozat la bustul gol la cinci luni de cand a anunțat ca e transgender appeared first on Tabu .