- Acuzata ca „a mințit și a inșelat” pentru a obține bani și faima, Elizabeth Holmes, fondatoarea companiei din Silicon Valley care promitea o adevarata revoluție in sistemul analizelor medicale, a fost gasita vinovata, luni, pentru fraudarea investitorilor dupa un proces care a durat luni de zile, noteaza…

- Anunțul decesului actorului Lou Cutell a fost facut de un prieten, pe pagina sa de Facebook. Cauza morții nu a fost dezvaluita, potrivit Daily Mail .Mark Furman este cel care a confirmat decesul lui Cutell: „Dupa 91 de ani și o viața fabuloasa, prietenul meu Lou Cutell s-a dus acasa. M-a dus la casa…

- Un Apple-1 din lemn, primul model de computer comercializat vreodata de firma din Silicon Valley incepand cu 1976, a fost scos la licitație marți, 9 noiembrie, in California, și ar putea fi adjudecat cu mai mult de un milion de dolari. Compania fondata de Steve Wozniak și Steve Jobs a construit in total…

- Facebook se numeste acum Meta, a anuntat joi compania, intr-un schimbare a brandului care se concentreaza pe ambitiile sale de a construi „metaversul”, un mediu virtual comun pe care mizeaza ca va fi deveni urmatoarea mare platforma informatica, transmite Reuters. Schimbarea numelui vine in…

- Intr-o era in care telefonul mobil a devenit, practic, o parte din noi, nu ne mai putem imagina viața fara acest dispozitiv inteligent. In majoritatea timpului suntem cu telefonul in mana pentru a ne verifica e-mailul, pentru a vedea cine și ce a mai postat in social media ori pentru a ne juca. Trebuie…

- Tesla iși va muta sediul din California in Texas, unde producatorul de vehicule electrice construiește o noua fabrica, a declarat patronul Elon Musk. Musk, care a avut in repetate randuri, de la inceputul pandemiei, meciuri cu autoritațile din California pentru regulile sanitare, pe care le considera…

