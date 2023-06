Stiri pe aceeasi tema

- Romanciera americana Elizabeth Gilbert, a carei carte „Eat, Pray, Love” (Mananca, roaga-te, iubeste) a fost transpusa pe ecran cu Julia Roberts in rolul principal, renunta la publicarea urmatorului ei roman. Anuntul lansarii acestei carti cu actiune plasata in Rusia a infuriat cititorii ucraineni, potrivit…

- O camera de bord a surprins momentul in care o parte dintr-o racheta a cazut langa o mașina care circula pe un drum din Kiev, in timp ce Rusia a lansat luni (29 mai) cel de-al 16-lea atac asupra capitalei Ucrainei. Inregistrarea video a aratat o parte din racheta cazand pe șosea chiar in fața unei mașini…

- Mii de oameni s-au adunat ieri in centrul capitalei cehe, Praga, la o noua manifestație impotriva guvernului liberal condus de premierul Petr Fiala, relateaza agențiile DPA și France-Presse, informeaza Rador.Manifestanții, care au marșaluit pana la sediul guvernului, au cerut sprijin economic, care…

- Rachete rusești au lovit miercuri (22 martie) cladiri rezidențiale din orașul ucrainean Zaporizhzhia, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelenskiy. Imaginile filmate cu telefonul mobil care surprind ecranul unei camere de securitate arata coloane de fum care se ridica din blocul de apartamente…

- Președintele chinez Xi Jinping a zburat luni la Moscova, unde se așteapta ca el sa fie potențial pacificator in conflictul din Ucraina, in timp ce președintele rus Vladimir Putin a sperat sa obțina sprijin impotriva presiunilor occidentale. Xi va fi primul lider mondial care ii va strange mana lui Putin…

- Pe conturile rusești de Telegram s-a publicat un material video in care se vede drona americana, filmata dintr-un avion rusesc SU-27, participant la operațiunea de sabotaj.In imaginile repostate de consilierul ministrului de Interne din Ucraina se vede cum drona trece pe langa avionul rusesc și apoi…