- Canotajul pe mare, o disciplina care este posibil sa se regaseasca in programul urmatoarelor editii ale Jocurilor Olimpice, a fost lansat oficial in Romania in cadrul unui eveniment organizat de Federatia Romana de Canotaj la Mamaia, se arata intr-un comunicat de presa remis, miercuri, AGERPRES. "Canotajul…

- Aurul de la canotaj a salvat onoarea Romaniei la Jocurile Olimpice 4 medalii pentru Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Așa arata, cel puțin pana acum, palmaresul țarii noastre. Este vorba despre medalia de argint obținuta de Ana Maria Popescu in proba de spada și 3 medalii caștigate de sportivii…

- Obiectivul Federației Romane de Canotaj, acela de a lua 2 medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a fost depașit. Simona Radiș și Ancuța Bodnar au reușit sa aduca din nou aurul olimpic pentru Romania in proba de dublu vasle dupa 37 de ani, cand la JO de la Los Angeles (1984) Elisabeta Lipa și […]…

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Cvintupla campioana olimpica Elisabeta Lipa a apreciat ca toate medaliile cucerite la Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost din meritul sportivilor si nici argintul de la patru rame fara carmaci nu poate fi considerat o surpriza. …

- Legenda italiana a inotului Federica Pellegrini, in varsta de 32 de ani, se va retrage din competitie "in pace", dupa ce a disputat a cincea sa finala olimpica consecutiva in proba de 200 m liber, miercuri la Tokyo, o serie unica in istorie, informeaza AFP. "Plec in pace dupa ce am trait atat de multe…

- In 2009, Lipa a fost numita la conducerea federației, o responsabilitate administrativa in care mulți alți mari campioni nu au reușit. Nici ea nu a facut, inițial, excepție, insa a pus persistența și adaptarea in locul disperarii. Dupa 12 ani, la Tokyo a venit rasplata. Simona Radiș și Ancuța Bodnar,…

- Organizatorii JO de la Tokyo au decis amânarea curselor de canotaj programate luni din cauza unei alerte meteo de taifun. În prima zi a saptamânii erau programate și finalele A la dublu vâsle feminin si patru rame fara cârmaci masculin unde România avea cate un echipaj…