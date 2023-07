Cartierul Elisa Residence, situat in Bacau, pe strada Calea Moldovei nr. 190, a aparut ca raspuns la cererea mare de locuințe și ritmul alert de dezvoltare al orașului Bacau și cuprinde 5 imobile de locuințe colective avand regimul de inalțime P+4 (cu lift), 165 de apartamente tip studio, 2 și 3 camere. Asamblarea spațiilor in […] Articolul Elisa Residence – bine ați venit ACASA! apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! .