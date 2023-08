Eliminarea facilităților fiscale va afecta grav firmele din agricultură și construcții Firmele din agricultura si cele din constructii se vor confrunta cu grave probleme, daca Guvernul le va elimina facilitatile fiscale de care beneficiaza in prezent. Scaderea salariilor si exodul fortei de munca sunt doua dintre consecintele pe care le-au identificat reprezentantii celor doua domenii, informeaza Rador. Introduse la inceputul acestui an pentru a stimula cele doua sectoare de activitate, facilitatile fiscale ar putea fi eliminate de la 1 septembrie. Scopul este cresterea veniturilor la bugetul de stat si respectarea unor angajamente asumate prin PNRR, au precizat guvernantii.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

