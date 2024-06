Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a crescut salariul minim brut, dar problema pe care și-o pun firmele din agricultura și industria alimentara este ce nivel trebuie sa aplice, pentru ca brutul reglementat special (prin L134/2022 și modificat prin OUG 93/2023) este acum mai mic decat cel general.

- Se majoreaza salariul minim. Ministerul Muncii a anunțat, astazi, dupa aprobarea majorarii salariului minim, ca vor beneficia de aceasta masura 1.871.266 de salariați, potrivit News.ro . „Guvernul a aprobat Hotararea pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, care prevede…

- Salariul minim brut pe tara va crește la 3700 de lei incepand cu data de 1 iulie. In felul acesta, ne vom apropia de ținta europeana, care recomanda un nivel al salariului minim de 50% din salariul mediu.Mai mult, pentru prima data, valoarea salariului minim net va depasi 60% din valoarea coșului de…

- „Agricultura romaneasca reprezinta a cincea putere agricola din Uniunea Europeana, iar dezvoltarea acestui domeniu este un interes strategic al Romaniei”, spune Nicolae Ciuca. „Agricultura și industria alimentara din Romania nu și-au atins inca potențialul. Am convingerea ca pot deveni domenii extrem…

- Acțiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare (DDD) ar trebui sa se desfașoare periodic in orice spații, de la cele de locuit pana la companii și fabrici. Insa, de departe, cea mai mare importanța a eficienței lor este legata de industria alimentara. De ce este atat de important ca dezinsecția…

- Ministerul Muncii pregatește scaderea taxarii muncii pentru familiile cu minim doi copii. Premierul Marcel Ciolacu spune ca Romania se confrunta cu un declin demografic, iar romanii trebuie sa fie stimulați cu masuri concrete sa faca copii. Ciolacu a precizat ca nu vrea sa scada taxele pe salariul minim.…

- Ne uitam in primul rand la salariul minim pe economie pentru ca acesta trebuie sa creasca pentru a asigura un nivel de trai decent avand in vedere inflația actuala. Știm deja ca in luna iulie va ajunge la valoarea bruta de 3.700 de lei, ceea ce inseamna o valoare neta de 2.217 lei. Și intr-adevar, se…

