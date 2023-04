Elicopterul SMURD, misiune de urgență la Șercaia ELicopterul SMURD a fost solicitat sa intervina, in ziua de Paști, pentru preluarea unei persoane ranite grav in localitatea Șercaia. Este vorba despre o persoana de sex feminin care a cazut cu scuterul. „Din informațiile primite victima este inconștienta. La fata locului se deplaseaza elicopterul SMURD Brasov și un echipaj SMURD. Misiunea este in dinamica”, a precizat purttorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, maior Ciprian Sfreja. UPDATE S-a intervenit pentru acordarea asistentei medicale necesare. „Victima in varsta de 26 de ani a suferit un traumatism cranio-cerebral… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

