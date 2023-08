Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera este deviata, luni, pe A2, in judetul Calarasi, din cauza unui accident produs pe sensul spre Constanta. Patru persoane au fost ranite, fiind asteptat la fața locului și un elicopterul SMURD. Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca traficul este oprit pe Autostrada A2,…

- Un barbat a ajuns la spital cu rani multiple, dupa ce creanga unui copac a cazut peste el intr-o padure din Valea Draganului. Zona era una greu accesibila, așa ca salvatorii au avut nevoie de intervenția elicopterului SMURD. Victima a fost scoasa ulterior de sub creanga de catre localnici, potrivit…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat ca pompierii au fost solicitati sa intervina duminica, la un accident rutier petrecut pe A2, la la kilometrul 168, sensul de mers catre Bucuresti, iar la fata locului s-au deplasat mai multe echipaje, printre care si elicopterul SMURD. In…

- Un accident a blocat in aceasta dimineața circulația pe Autostrada A1 București - Pitești, pe sensul de mers catre Capitala. Un barbat de 58 de ani a fost preluat cu elicopterul, dupa ce mașina in care se afla s-a rasturnat. Primește acum ingrijiri medicale in Capitala. Șoferița mașinii a refuzat sa…

- Un grav accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp in Izvoru Crișului, județul Cluj. Doua persoane au fost ranite in accidentul in care au fost implicate un autoturism și o autoutilitara. Un barbat și o adolescenta au necesitat ingrijiri medicale. Pompierii de la Detașamentul Huedin intervin…

- Un TIR și un autoturism au fost implicate 8ntr-un accident teribil, marți dupa-amiaza, pe Autostrada A1, București – Pitesti, la kilometrul 59, pe raza localitații Uliești. La fața locului s-a deplasat un elicopter SMURD pentru a prelua o persoana, care a ramas minute bune incarcerata pana la sosirea…

- Pompierii de la Detașamentul Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut intre localitațile Livada și Baița. Din primele informații, in accident au fost implicate o autoutilitara și un autoturism. Salvatorii lucreaza pentru descarcerarea unei victime, conștiente. La fața locului acționeaza…

- In cursul zilei de azi, un adolescent din Brașov a fost ranit grav dupa ce un copac a cazut peste el. A fost nevoie de intervenția elicopterului SMURD pentru a-l transporta, de urgența, la spital. Incidentul a avut loc intr-o padure din zona Valea Popii, din localitatea Budila.