Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2,5 milioane de persoane au semnat o petitie online prin care se cere includerea imaginii lui Kobe Bryant in noul logo al ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), in urma mortii fulgeratoare a fostului star al echipei Los Angeles Lakers, informeaza Reuters. Bryant, unul dintre cei…

- Celebrul baschetbalist Kobe Bryant impreuna cu opt persoane, printre care și fiica sa de 13 ani, Gianna și-au pierdut viața, duminica, intr-un accident de elicopter care s-a produs in California.Vedeta TV Kylie Jenner a dezvaluit ca, in urma cu doua luni, a folosit elicopterul Sikorsky S-76B care aparținea…

- Fostul baschetbalist Kobe Bryant a incetat din viata, duminica, la varsta de 41 de ani, dupa ce elicopterul in care se afla s-a prabusit in Calabasas. Potrivit sursei citate, in elicopterul privat al lui Bryant se aflau cel putin inca trei persoane. Niciuna dintre persoanele din elicopter nu a supravietuit,…

- Un fost pilot angajat de Kobe Bryant a vorbit, luni, pentru EFE, despre starea in care se afla elicopterul care s-a prabușit, duminica, in California.Kurt Deetz, fost pilot al companiei Island Express Helicopters, a dezvaluit faptul ca elicopterul in care și-au gasit sfarșitul noua oameni, printre care…

- Kobe Bryant, legenda lui Los Angeles Lakers, a murit, duminica dimineata, dupa ce elicopterul in care se afla alaturi de fiica sa, Gianna, s-a prabusit in suburbia Calabasas. Citeste si: Primele informatii despre cauza accidentului in care au murit Kobe Bryant si fiica sa Fiica…

- Autoritațile din California sunt in alerta, dupa tragicul accident de elicopter petrecut duminica, in care și-a pierdut viața Kobe Bryan și alte opt persoane, printre care și Gianna, fiica de 13 ani a legendarului baschetbalist.Conform Administrației Federale de Aviație, elicopterul, un Sikorsky- S-76B,…

- Noua persoane si-au pierdut viata in total in accidentul de elicopter in care au murit fostul mare baschetbalist american Kobe Bryant si fiica sa Gianna, duminica, la Calabasas, in sudul statului California, a anuntat seriful din Comitatul Los Angeles, citat de AFP. ''Nu exista niciun supravietuitor...…

- Kobe Bryant (41 de ani), fostul mare baschetbalist al lui Los Angeles Lakers, a murit duminica noapte, impreuna fata sa, Gianna, și alte 7 persoane, dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabușit in Calabasas, California, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. (Detalii pe larg AICI) Elicopterul,…