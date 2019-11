Elicopter prăbuşit în Afganistan: Cel puţin doi soldaţi americani au murit Cel putin doi soldati americani din trupele stationate in Afganistan au murit miercuri in urma prabusirii elicopterului in care se aflau, fara a se cunoaste inca oficial cauza incidentului, transmite EFE.



Biroul de presa al armatei americane a relevat intr-un comunicat ca se investigheaza cauzele prabusirii aparatului, insa datele preliminare "nu indica tir inamic".



Sursa citata nu a divulgat identitatea militarilor decedati, deoarece procedura prevede acest lucru timp de pana la 24 de ore dupa ce au fost notificate in prealabil familiile celor morti.



Sursa articol: agerpres.ro

