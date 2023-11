Eliberarea de gazul rusesc pușcă! Transportul gazelor naturale din SUA către Europa a crescut nivelul poluării Emisiile de dioxid de carbon provenite de la instalațiile de gaz natural lichefiat din SUA au sarit la 18 milioane de tone pe an. Au crescut cu 81% din 2019, iar volumul de gaze cu efect de sera este echivalent cu cel produs de cateva mari centrale pe carbune, potrivit datelor guvernului SUA. Acestea ar putea sa se dubleze pana la 45 de milioane de tone pe an pana la sfarșitul deceniului, pe masura ce noi instalații vor fi puse in funcțiune, potrivit proiecțiilor companiilor furnizate Agenției pentru Protecția Mediului din SUA și Comisiei Federale de Reglementare a Energiei, scrie Reuters. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Emisiile de dioxid de carbon provenite de la instalațiile de gaz natural lichefiat din SUA au sarit la 18 milioane de tone pe an. Au crescut cu 81% din 2019, iar volumul de gaze cu efect de sera este echivalent cu cel produs de cateva mari centrale pe car

- Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) a indicat vineri ca inundatiile, furtunile si alte dezastre legate de vreme au fortat milioane de copii sa isi paraseasca locuintele, situatia urmand sa se deterioreze in cazul in care nu sunt luate masuri, transmite Reuters.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aplicat o sancțiune financiara in privința operatorului sistemului de transport al gazelor naturale (OST) S.R.L. „Moldovatransgaz” in valoare de 33 996 456 lei, pentru nerespectarea obligațiilor legale aferente asigurarii independenței sale…

- Motorina, kerosenul și alți carburanți rafinați din țiței rusesc se revarsa in Europa, ceea ce a determinat Kievul sa ceara inasprirea sancțiunilor impotriva Moscovei, relateaza Politico . Intr-un interviu acordat Politico, Oleg Ustenko, consilier economic al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski,…

- In primele sapte luni ale anului, tarile UE au importat cu 40% mai mult GNL rusesc in cisterne decat in aceeasi perioada din 2021, cu un an inainte ca Rusia sa invadeze Ucraina, a declarat grupul de campanie Global Witness. Tarile UE au importat 22 de milioane de metri cubi de GNL rusesc in ianuarie-iulie,…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat joi ca energia geotermala de adancime are un mare potential pentru generarea de caldura in Germania, in conditiile in care Berlinul urmareste sa elimine treptat combustibilii fosili din sistemul sau de incalzire, relateaza Reuters, citat de news.ro.Germania…

- Capacitatile de stocare a gazelor naturale din UE sunt deja pline in proportie de 90%, cu mult inaintea termenului limita stabilit pentru a se ajunge la acest nivel – 1 noiembrie. Anuntul a fost facut vineri de Comisia Europeana, transmit Reuters si Bloomberg. La 16 august, nivelul a ajuns la 1.024…

- Ministrul ucrainean al Energiei, Gherman Galuscenko, a declarat ca Ucraina nu va negocia cu Moscova reinnoirea contractului pentru tranzitul gazelor rusesti pe teritoriul ucrainean, care urmeaza sa expire anul viitor, informeaza Reuters.“Cu siguranta nu vom fi parte la discutiile cu rusii, este absolut…