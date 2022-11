Eli Lăslean a făcut un milion de euro din modă! Este designerul primei doamne Reper al eleganței in high life-ul romanesc, Eli Laslean este regina rochiilor de seara și de ceremonie din moda romaneasca. Artista (65 ani), cea care s-a ocupat de imaginea vestimentara a ultimelor doua prime doamne, se afla in lumea modei dinainte ca termenul de designer sa fie cunoscut in țara noastra. Creatoarea de moda a serbat ieri 30 de ani de activitate a brandului sau, printr-un eveniment elitist la care a participat zeci de personalitați din showbiz și lumea modei. Povestea succesului sau a inceput in 1992 cu un imprumut. Astazi din afacerea sa are active de peste 1 milion de euro.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

