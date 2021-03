Elevii vor fi și ei VACCINAȚI. Noi măsuri ar putea intra în vigoare Elevii de peste 16 ani ar putea fi vaccinati cu prioritate in etapa a treia, avand in vedere ca cei din clasele terminale vin la scoala chiar si in scenariul rosu. Anuntul a venit chiar din partea medicului Valeriu Gheorghita. Acesta a declarat pentru Antena 3 ca se analizeaza o astfel de varianta. Propunerea in acest sens a venit initial din partea mai multor medici. O alta problema este insa si legata de testarea elevilor in scoli. Din cele peste un milion de teste s-au folosit doar cateva mii. "In condițiile in care vom avea, sigur, suficiente doze, evident ca sunt o categorie importanta, avand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

