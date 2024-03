Stiri pe aceeasi tema

- Curind, pentru elevii claselor primare, gimnaziale și liceale din toata țara incepe vacanța de primavara, care va dura cinci zile. Astfel, copiii vor pleca in vacanța in perioada 8-12 martie, iar la ore vor reveni pe 13 martie, anunța Noi.md Pina la sfirșitul anului de studii, elevii vor mai avea inca…

- Cum Paștele catolic și Paștele ortodox pica la mai mult de o luna distanța, vacanța de primavara cuprinde doar Paștele ortodox. In anul 2024, elevii vor avea aproape doua saptamani de vacanța de Paște.Anul acesta, Paștele catolic va cadea pe 31 martie, iar elevii din invațamantul preuniversitar vor…

- Vacanța de Paște 2024: Cate zile libere vor avea elevii in vacanța de primavara de anul acesta Vacanța de Paște 2024: Cate zile libere vor avea elevii in vacanța de primavara de anul acesta In 2024 elevii din invațamantul preuniversitar vor avea aproape doua saptamani de vacanța de Paște. Cum Paștele…

- Elevii din 26 de județe din Romania, inclusiv județul Cluj, urmeaza sa intre in vacanța de schi, timp de o saptamana. Este vorba despre vacanța de schi din 2024 care se ia la decizia inspectoratelor județene, oricand in luna februarie, timp de cinci zile consecutive. Astfel, de luni, 19 februarie, elevii…

- Elevii din București, dar și cei din alte zone ale țarii, așteapta cu nerabdare vacanța de schi 2024. Perioada in care elevii din Romania vor avea o saptamana libera a fost stabilita diferit pentru fiecare județ. Sursa articolului: Cand au elevii din București vacanța de schi 2024. Zilele in care copiii…

- Prescolarii si elevii au intrat astazi in ultima saptamana de cursuri inainte de vacanta de iarna. Aceasta va incepe vineri, pe 22 decembrie, dupa terminarea orelor. Copiii vor avea doua saptamani de vacanta, iar pe 8 ianuare vor reveni in banci. Atunci, elevii vor intra in modulul al treilea al anului…

- Au plecat sa colinde. „Mesagerii Craciunului”, colindatorii de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coanda” Arad – coordonați de prof. Florica Tuduran -, au... The post Copiii de la Asociația de caritate „Maranata” Arad au fost colindați de elevii Liceului „Henri Coanda” appeared first on…

- Cate zile libere vor avea elevii in VACANȚA de iarna 2023-2024, in perioada de Craciun și Revelion. Calendar an școlar Elevii vor intra in vacanța de iarna 2023-2024 chiar inainte de Craciun. Se vor intoarce la școala din ianuarie și vor avea o noua vacanța ”de schi”, in februarie. Anul școlar 2023-2024…