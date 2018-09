Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Tenis a anuntat jucatorii alesi de Gabriel Trifu, capitanul nejucator al echipei de Cupa Davis a Romaniei, pentru intalnirea cu Polonia, din turul 3 al Grupei a ll-a, Zona Europa/Africa a Cupei Davis.Astfel, la Cluj-Napoca, in Sala Polivalenta, in zilele de 15 si 16 septembrie 2018,…

- Intalnirea este organizata la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca si va avea loc in perioada 15-16 septembrie. Meciul conteaza pentru turul 3 al Grupei a II-a, Zona Europa/Africa. Lotul este alcatuit din: Marius Copil (82 ATP la simplu, 27 de ani); Bogdan-Ionut Apostol (598, 22 de ani); Adrian Ungur (675…

- Federatia Romana de Tenis anunta jucatorii nominalizati de Gabriel Trifu, capitanul nejucator al echipei de Cupa Davis a Romaniei, pentru intalnirea cu Polonia, din turul 3 al Grupei a II a, Zona Europa Africa a Davis Cup by BNP Paribas. Astfel, la Cluj Napoca, in Sala Polivalenta, in perioada 15 16…

- Gabriel Trifu, capitanul nejucator al Romaniei, a anunțat, marți, jucatorii nominalizați pentru intalnirea cu Polonia, din turul 3 al Grupei a II-a, Zona Europa/Africa a Cupei Davis, informeaza Federația Romana de Tenis.

- Federatia Romana de Tenis a anuntat joi ca au fost puse in vanzare biletele pentru intalnirea Romania - Polonia, din cadrul turului al treilea al Zonei Europa/Africa, Grupa a II-a, a Cupei Davis, care va avea loc pe 15 si 16 septembrie la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca.Biletele pentru aceasta confruntare…

- Federatia Romana de Tenis a anuntat joi ca au fost puse in vanzare biletele pentru intalnirea Romania - Polonia, din cadrul turului al treilea al Zonei Europa/Africa, Grupa a II-a, a Cupei Davis, care va avea loc pe 15 si 16 septembrie la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Biletele pentru…

- Federatia Romana de Tenis a anuntat ca intalnirea de Cupa Davis dintre Romania si Polonia, din turul III al Grupei a II-a, zona Europa/Africa, din 15-16 septembrie 2018, se va juca la Cluj, pe zgura. Potrivit FRT, dupa consultari cu componentii echipei Romaniei si cu capitanul nejucator Gabriel Trifu,…

- Federatia Romana de Tenis a anuntat ca intalnirea de Cupa Davis dintre Romania si Polonia, din turul 3 al Grupei a II-a, zona Europa/Africa, din 15-16 septembrie 2018, se va juca la Cluj-Napoca, pe zgura.