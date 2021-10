Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Elevilor cere ca decizia privind inchiderea școlilor, in localitațile in care incidența cazurilor de Covid este de peste 6 la mie, sa fie luata de conducerea unitaților. „Nu transformați școlile in paturi de ATI”, spun elevii.

- Consiliul National al Elevilor condamna „lipsa de viziune si de coerenta” a autoritatilor responsabile de situatia testarii in scolile din Romania si cere ministerelor Educatiei si Sanatatii „sa trateze problema cu celeritate". „Scolile deschise in format fizic implica luarea unor masuri coerente, asumate…

- Elevii cer adoptarea de urgenta a unei hotarari care sa fixeze cuantumurile minime ale burselor scolare.Consiliul National al Elevilor spune ca Guvernul Romaniei este obligat sa adopte o hotarare prin care sa aprobe cuantumul minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social,…

- Ion Minzina, președinte PSD Argeș și al Consiliului Județean Argeș: ”Asistam la o harababura ingrozitoare in ceea ce privește modul in care se fac pregatirile pentru inceperea noului an școlar! Ministrul Educației și ministrul Sanatații nu au reușit sa faca nimic concret pentru redeschiderea școlilor,…

- REGULI pentru noul an școlar: Masca de protecție pentru copiii peste 6 ani și noi scenarii de funcționare a școlilor REGULI pentru noul an școlar: Masca de protecție pentru copiii peste 6 ani și noi scenarii de funcționare a școlilor Gradinițele și școlile vor ramane deschise, cu prezența fizica a elevilor,…

