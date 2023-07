Stiri pe aceeasi tema

- Elevii olimpici romani au obținut 3 medalii de aur și 2 de argint la Olimpiada Internaționala de Fizica (IPhO) 2023 din Japonia, aducand Romania pe locul 1 in Europa și pe locul 3 in lume, dupa China, Coreea de Sud (prima poziție) și Statele Unite ale Americii (a doua poziție), potrivit rezultatelor…